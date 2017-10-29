Önce kız kardeşini, sonra kendini bıçakladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan Mehmet Gürhan Ö. (23), Kumrucuk Sokak’taki evlerinde kız kardeşi Hatice Ö.’yü (20) karnından ve kolundan bıçaklamasının ardından kendi boğazını kesti. Kanlar içinde sokağa inen Mehmet Gürhan Ö.’yü gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Mehmet Gürhan Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın