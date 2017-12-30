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Önce komşusunu vurdu ardından intihar etti

Eskişehir'de komşusunu av tüfeğiyle yaralayan şahıs, olay yerinden uzaklaştıktan sonra aynı tüfekle intihar etti.

Önce komşusunu vurdu ardından intihar etti

30 Aralık 2017 11:20

Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bir ikamette yaşayan Osman D. (53) ile komşusu Ekrem Ö. (32) arasında tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek komşusunu çeşitli yerlerinden yaralayan Osman D., olay yerinden uzaklaştı. Şahıs, çevredeki polisleri görmesinin ardından sokak üzerine bulunan kullanılmayan bir evin bahçesine girerek saklandı. Ekrem Ö., bir süre sonra komşusunu da yaraladığı tüfekle intihar etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Ekrem Ö., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İntihar eden Osman D. ise kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kadir Arslan

Etiketler: eskişehir, intihar

 

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