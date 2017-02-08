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Önce köpeği sevdi sonra hırsızlık yaptı

Adana'da 6 ev ve iş yerinden 40 bin lira değerinde malzeme çaldığı ileri sürülen şahsın, hırsızlık amacıyla girdiği bir iş yerinde karşısına çıkan köpeği sevmesi güvenlik kameralarına yansıdı.


08 Şubat 2017 09:21

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne 6 iş yeri ve ev sahibi eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu. Polis ihbar üzerine 6 iş yeri ve evde inceleme yaptı. İnceleme sonucu adı geçen 6 yere de aynı hırsızın girdiği tespit edildi. Polis, yaptığı çalışmada hırsızlığı yapan şahsın daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunan Nasrettin Y. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Nasrettin Y. bir psikologun muayenesine giriyor. Burada psikologun köpeğiyle karşılaşan zanlı, yavaşça başka bir odaya doğru yöneliyor. Ancak köpek arkasından gelince o da bir süre köpeğin havlamaması için onu seviyor. Köpek de bunun üzerine hırsıza tepki vermiyor. 

Polis bu görüntülerden yola çıkarak Nasrettin Y.'nin evine baskın yaptı. Baskında evde çalıntı malzemeler bulunamadı ancak yapılan aramada hırsızlık yaptığı gün giydiği ayakkabı ve kazak ele geçirildi. Polis yaptığı incelemede 6 ev ve iş yerinden zanlının 40 bin lira değerinde malzeme çaldığını tespit etti. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Ancak zanlı susma hakkını kullandı. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: hırsızlık, köpek


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