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Önce Müslüman oldu sonra gelin oldu

Bir ay önce Müslüman olup Rabia ismini alan Etiyopyalı Redeat Gırma’nın düğünü oldu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Etiyopyalı Gelin, Ankara havalarını bir Türk kadar başarılı oynadı.

Önce Müslüman oldu sonra gelin oldu

23 Ağustos 2017 09:58

Bir kablo fabrikasına çalışmak için 2013 yılında Etiyopya’ya giden 27 yaşındaki Gökhan Deliktaş ile arkadaş olan ve ardından evlenme kararı alan 23 yaşındaki Redeat Gırma yaklaşık 1 ay önce Kayseri İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu ve Rabia adını aldı.

Çift, dün yapılan düğünle dünya evine girdi. Rabia Deliktaş, “Çok mutluyuz, sevdiğime kavuştum” derken, Gökhan Deliktaş ise Rabia’nın kendilerine sanki Etiyopya’da değil de Türkiye’de doğmuş kadar çabuk alıştığını söyledi.

“O bize Allah’ın emaneti”

Gökhan Deliktaş’ın annesi Yasemin Deliktaş ile babası Veli Deliktaş’ın mutlulukları gözlerinden okunurken, abla Tuğba Gümüş, Rabia’nın kendilerine kısa sürede alışmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Tuğba Gümüş, “Çevremiz, amcalarımız, dayılarımız onu el üstünde tutuyor. Onun Allah’ın bir emaneti olduğunu düşünüyorlar. Kendisi de çok sevdiriyor kendini. Bana ‘Canım Ablam’ diye hitap ediyor. Ben de onu çok seviyorum. Temizlikte, yemekte yardımcı olmaya çalışıyor. Alıştığını görmek çok hoşumuza gidiyor” şeklinde konuştu.

Ankara havalarını Türklerden daha iyi oynadı

Alkışlar eşliğinde salona giren çift, ilk dans müziğinde oldukça heyecanlıydı. İlk dansın ardından oyun havaları başladı. Abla Tuğba Gümüş’ün düğünden önce oyun havalarını öğrettiğini söylediği Etiyopyalı gelinin, Ankara havalarındaki performansı dikkat çekti. 

Selma Kara
 


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