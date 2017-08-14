Önce namaz kıldı, sonra hayır paralarını çaldı

Olay, Şehzadeler ilçesindeki 120 yıllık Alaybey Camisi’nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye gelen 15 yaşlarındaki hırsız cemaatle birlikte namaz kıldı. Namaz sonrası dikkat çekmemek için tespih çeken ve cemaatin dağılmasını bekleyen çocuk hırsız, tüm vatandaşların camiden çıkmasının ardından el feneriyle imamın odasına girerek, ortalığı karıştırmaya başladı. Odadaki dolabın içinden cemaatin hayır için verdiği bozuk paraları alan hırsız, camideki diğer dolapları karıştırmaya başladı. Bu sırada camiye gelen vatandaşlara görünmemek için pencere önünden sürünerek geçen çocuk hırsız, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi ayakkabılarını alıp cami bahçesinde giydikten sonra uzaklaştı. Olayla ilgili caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocuk hırsızı arama çalışması başlatırken, camiden yaklaşık 10-15 TL hayır parasının çalındığı belirtildi.

Adem Şahin - Önder Aydın