Diğer
Kategoriler

Önce namaz kıldı, sonra hayır paralarını çaldı

Manisa’da 15 yaşlarında bir çocuk girdiği camide namaz kıldıktan sonra imam odasındaki hayır paralarını çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce namaz kıldı, sonra hayır paralarını çaldı

14 Ağustos 2017 11:08

Olay, Şehzadeler ilçesindeki 120 yıllık Alaybey Camisi’nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camiye gelen 15 yaşlarındaki hırsız cemaatle birlikte namaz kıldı. Namaz sonrası dikkat çekmemek için tespih çeken ve cemaatin dağılmasını bekleyen çocuk hırsız, tüm vatandaşların camiden çıkmasının ardından el feneriyle imamın odasına girerek, ortalığı karıştırmaya başladı. Odadaki dolabın içinden cemaatin hayır için verdiği bozuk paraları alan hırsız, camideki diğer dolapları karıştırmaya başladı. Bu sırada camiye gelen vatandaşlara görünmemek için pencere önünden sürünerek geçen çocuk hırsız, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi ayakkabılarını alıp cami bahçesinde giydikten sonra uzaklaştı. Olayla ilgili caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocuk hırsızı arama çalışması başlatırken, camiden yaklaşık 10-15 TL hayır parasının çalındığı belirtildi. 

Adem Şahin - Önder Aydın

Etiketler: hırsızlık, manisa, namaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç