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Önce nişanlısını, sonra kendisini vuran genç öldü

Kastamonu’da ayrılmak isteyen nişanlısını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kendisini de vuran genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Önce nişanlısını, sonra kendisini vuran genç öldü

12 Aralık 2016 20:11

Edinilen bilgiye göre, Cide’de ikamet eden Ramazan Kuşçu (24), av tüfeğini alarak bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısının evine gitti. Çıkan tartışmada nişanlısını sırtından av tüfeğiyle vuran genç, ardından intihar girişiminde bulundu. Karın bölgesinden ağır yaralanan Kuşcu, kaldırıldığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nişanlısı tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nazan E. ise, Bartın’dan Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Aynı olayda seken kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan 5 yaşındaki Mehmet Can E.’nin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu


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