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Önce öldürüldü, sonra gasp edildi iddiası

Önce öldürüldü, sonra gasp edildi iddiası
Önce öldürüldü, sonra gasp edildi iddiası

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bakkaldan aldığı malzemelerle evine dönen yaşlı kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğü ve gasp edildiği ileri sürüldü.

Olay, Kaman ilçesi Cuma Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde bulunan bir pasajda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.G. (88) bakkaldan aldığı malzemelerle evine dönerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına taşla vurularak öldürüldü. Bakkalın oğlu tarafından bulunan F.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kafatası kırığı nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.G. tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vahit Aldı

 

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