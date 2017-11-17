Önce otomobile ardından tıra çarptı: 7 yaralı

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu'nun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Oğuzhan K. (23) idaresindeki 06 EB 8451 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hasan D. idaresindeki 34 HZ 9723 plakalı tıra arkadan çarptı. Ardından hızını alamayan otomobil karşı şeride geçerek Ankara istikametine seyreden Murat M. (30) idaresindeki 68 DD 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası her iki otomobil de adeta hurdaya dönerken, 68 plakalı otomobilin sürücüsü Murat M. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri bir taraftan sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması yaparken, diğer yandan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada, her 2 otomobilin sürücüsü ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Rahime M. (49), M.E.M. (2), Meryem M. (22), A.M.M. (5) ile Adnan M. (54) olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapılırken, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa süreli kurtarma çalışması ile otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.