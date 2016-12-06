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Önce otomobile sonra ağaca çarptı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan araç, bir otomobile çarptıktan sonra kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredekileri korku dolu anlar yaşadı.


06 Aralık 2016 21:43

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tabduk Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tabduk Emre Caddesi üzerinden Şehir merkezine gelmekte olan F. K’nin (20) kullandığı 45 K 0410 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından ilk olarak trafik işaret lambalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek fren yerine gaza basan sürücü kaldırımın üzerinden bir işyerinin kaldırımdaki tezgahını çarparak 100 metre sürükledi. Araç Şehitler Caddesi kavşağından dönmek isteyen M.Y’nin kullandığı 45 S 2250 plakalı araca çarptıktan sonra Şehitlik abidesindeki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmaz iken kazayı gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Kaza sonrası araçlarda ve bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hasan Yiğen
 

Etiketler: kaza, manisa


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