Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, merkez Salı Baba Mahallesi Cihangir Sokak’ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, A.G. (19) idaresindeki 23 BM 076 hafif ticari araç, ilk olarak D.B. idaresindeki 23 AK 327 plakalı otomobile çarptı. Ardından hızını alamayan araç, boş alanda bulunan odun kütüklerine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Cuma Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

