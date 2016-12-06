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Önce polis otosuna, sonra da komisere çarparak kaçtı

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle önce polis aracına, sonra da uygulama yapan komisere çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan komiser hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Önce polis otosuna, sonra da komisere çarparak kaçtı

06 Aralık 2016 23:56

Olay, akşam saatlerinde Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tiyatro Kavşağı’nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri ve polis ekiplerince tanınan Emrah T. (32) idaresindeki 07 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak ekip otosunun üzerine aracı süren Emrah T. önce ekip otosuna, sonra da uygulama yapan Komiser Gürsoy Yalvaç’a (39) çarptı. Şüpheli daha sonra otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken, diğer polis ekipleri aracın peşine düştü. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı komiseri Aksaray Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı komiser burada tedavi altına alınırken, ayağından ve kolundan yaralandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise kayıplara karışırken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadime Vurgun - Yasin Can
 

Etiketler: çarpma, polis otosu


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