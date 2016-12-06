Olay, akşam saatlerinde Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tiyatro Kavşağı’nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri ve polis ekiplerince tanınan Emrah T. (32) idaresindeki 07 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak ekip otosunun üzerine aracı süren Emrah T. önce ekip otosuna, sonra da uygulama yapan Komiser Gürsoy Yalvaç’a (39) çarptı. Şüpheli daha sonra otomobiliyle hızla olay yerinden kaçarken, diğer polis ekipleri aracın peşine düştü. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı komiseri Aksaray Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı komiser burada tedavi altına alınırken, ayağından ve kolundan yaralandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise kayıplara karışırken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadime Vurgun - Yasin Can

