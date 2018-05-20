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Önce tepki sonra alkış!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Tarık Çamdal'ın ismi anons edildiğinde taraftarlar, Çamdal'ı ıslıkladı. Sonrasında ise Tarık Çamdal için tezahüratlarda bulundular.

Önce tepki sonra alkış!

20 Mayıs 2018 21:31

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında futbolcular tek tek sahneye çağrılırken, taraftarlar da oyunculara büyük destek verdi. Özellikle 29 golle gol kralı olmayı başaran Bafetimbi Gomis'in sahneye çağrılmasıyla Türk Telekom Stadyumu'nu inleten taraftarlar, yıldız golcüye büyük destek verdi. Ancak sezon içinde lig maçlarında şans bulamayan ve oynadığı kupa karşılaşmalarında ise performansı nedeniyle büyük tepki toplayan Tarık Çamdal'ın ismi okunduğunda, tribünler bu futbolcuya büyük tepki gösterdi. Yaşanan durum nedeniyle Çamdal'ın morali çok bozulurken, daha sonra tribünler, Tarık Çamdal tezahüratları yaparak bu futbolcunun gönlünü aldı. Aynı tepkinin Latovlevici'ye de yapılması beklenirken, Lato'nun sahneye çıktığı sırada tribünler, tepki göstermek yerine sessiz kalmayı tercih etti.

Bozhan Memiş
 

 

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