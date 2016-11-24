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Önce tespih çeker gibi yaptı, ardından yardım kasasını boşalttı

Eskişehir’de bir camiye giren hırsız, önce içeride bir süre tespih çeker gibi yaptı, ardından güvenlik kamerasını bozup yardım kasasını boşalttı.

Önce tespih çeker gibi yaptı, ardından yardım kasasını boşalttı

24 Kasım 2016 10:07

Edinilen bilgilere göre, Çamlıca mahallesi Sevinay sokakta bulunan Hacılar Camii cemaati, içeride asılı olan yardım kasasının zorla açılmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine camiye gelen cami yönetimi, polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ve camide bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, yardım kasasının olduğu bölümdeki kameranın çalışmadığını tespit etti. Diğer kameraları da inceleyen ekipler, hırsızın içeride bulunan güvenlik kamerasının kablosunu kestiğini, ardından da içeri girerek yaklaşık yarım saat durduğunu, ondan sonra da kasayı boşalttığını anladı.
Caminin güvenlik kameralarında ise; hırsızın camiye girişi yer alıyor. Daha sonra kabloyu kesen hırsızın yardım kasasının bulunduğu alana gitmesi ve bir süre sonra da camiden ayrılması kameralara takılıyor.

“Önce tespih çekmiş, sonra kasayı boşaltmış
Hacılar Camii Dernek yöneticilerinden Mustafa Sezen, kendisine gelen telefon üzerine camiye gittiğini söyledi. Hırsızın, içeride tespih çektikten sonra güvenlik kamerasını bozduğunu ve daha sonra kasayı boşalttığını iddia eden Sezen, “Saat 17.30 sıralarında arkadaş telefon edip, ‘camiye hırsız girmiş, kumbarayı kırmış’ dedi. Ben de buraya gelip baktığımda bu durumla karşılaştım. Kumbara kırık bir vaziyetteydi. Ardından kamera görüntülerine baktık. Hırsız, saat 16.00’a iki dakika kala önce camiye girmiş, içeride dolaşmış ve burada tespih çekerken kamerayı fark etmiş. Kamerayı görüp aşağıdan kabloyu kesiyor. Kestikten sonra dış kapının demirini alarak, para kutusunu parçalıyor. Ardından saat 16.40 sıralarında da camiden ayrılıyor” dedi.

“Yaklaşık 500 TL civarında zarar var”
Hırsızın, çaldığı paralarla birlikte yaklaşık 500 TL zarar verdiğini aktaran Sezen, “Şuanda 500 TL civarına yakın zarar mevcut. Polis ekipleri de bütün zararla birlikte 500 TL zarar olduğuna dair tutanak tuttu. Bundan önce geçen sene de aynı bu aylarda yine hırsız girmişti. Bu takvim sattığımız zamanlara çok denk geliyor. Geçen sene de camimizden 2 defa para çalındı. Bir defa takvim paralarını, bir kere de Cuma günü topladığımız yardım paraları çalındı. Geçen sene bir ay içerisinde camimiz iki kere soyuldu” şeklinde konuştu.

“Hırsızlık olayı daha önceden de yaşandı”
Cami cemaatinden Metin Kutlu ise, para kasasını kırık görünce, cami yönetimine haber verdiğini söyledi. Caminin, daha önceden de 2-3 kere soyulduğuna dikkat çeken Kutlu, şu ifadelere yer verdi:
“Akşam namazını kılmaya geldiğim zaman kapıyı açtığımda, kumbaranın kırık olduğunu gördüm. Yerde de paraların olduğunu fark ettim. Olduğum yerden Mustafa Sezen’i aradım. O da gelip durumu polise bildirdi. Polis geldi, görüntüler üzerinde inceleme yaptı. Geçen sene de hırsızlık olayı 2-3 kere yaşandı. Hırsızlığı yapan kişinin aynı olup olmadığını bilmiyorum. Camiye gelen cemaatten birisi de değil.”

Burak Tekin - Selim Kuşcu 
 


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