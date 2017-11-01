Diğer
Kategoriler

Önce video çekti sonra karısını öldürdü

Esenyurt’ta dün gece yarısı karısını arabasının içerisinde öldüren zanlı, olaydan saatler önce çektiği videoyu sosyal medya sayfasına yükledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın zanlısı cinayet sonrası kayıplara karıştı.

Önce video çekti sonra karısını öldürdü

01 Kasım 2017 11:15
Önce video çekti sonra karısını öldürdü - Tıkla İzle

Dün gece saatlerinde Esenyurt’ta yaşanan olay sonrası kayıplara karışan zanlı İhsan A., boşanma arifesinde olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Olaydan saatler önce zanlı İhsan A., aracıyla eşi Şenay A.,’nın kaldığı binanın önüne geldi. Eşinin içerisinde olduğu aracın camını kırarak silahla öldüren İhsan A., saatler önce cep telefonu ile çektiği videoyu sosyal medya sayfasına yükleyerek takipçileriyle paylaştı. Zanlı İhsan A., araç içerisinde çekmiş olduğu videonun yanı sıra aynı sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıda ise eşinden ayrı kalmasının kaynanasından dolayı olduğunu belirtti.

Olaydan dolayı kaynanasını suçladı

Zanlı İhsan A., sosyal medya sayfasında paylaştığı o yazıda, “Bu ölümlerin sebebi kaynanamdır. Biz çok mutluyduk. Birbirimizi çok sevdik. Ölümüne sevdik ve de öyle oldu. Kız annelerine sesleniyorum. Allah aşkına bırakın kızlarınız kocalarıyla mutlu olsunlar. Bizi örnek alın. Biz çok mutluyduk” yazdığı görüldü.
Olay sonrası zanlı kayıplara karışan İhsan A.,’nın yakalanması içi polis çalışma başlattı. 

Etiketler: Esenyurt

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç