Önce yayaya sonra 2 otomobile çarptı

Kaza, 31 Ocak günü Üsküdar Çengelköy Yalıboyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Yaşanan feci kazada bir kadın sürücü, önce akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, ardından karşı şeritte bulunan iki araca çarpmıştı. Kazada kadın sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetmiş, kazaya karışan otomobillerin arasında kalan bir yaya ise yaralanmıştı.

Yaşanan feci kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın sürücünün çarptığı kişi, havada taklalar atarak yere düşüyor. Karşı şeride geçen otomobil iki araca daha çarpıyor. Bu sırada kazaya karışan araçların arasında kalan bir yaya da yerden kalkarak kaçıyor. Kaza sonrası çevredeki araçtakiler yardıma koşuyor.

Cenk İşver

