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Önce yengesini sonra kendisini vurdu

İzmir’in Konak ilçesinde, bir şahıs tartıştığı yengesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Önce yengesini sonra kendisini vurdu

01 Şubat 2018 22:10

Olay, saat 20.00 sırlarında Saygı Mahallesi Samsun Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Serpil K. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi Burhan K. (49) ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce cinnet getiren Burhan K., önce pompalı tüfekle Serpil K.’yi vurdu sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Olaydan bir süre sonra eve gelen Serpil K.’nin oğlu D.K (24)., annesini ve amcasını yerde kanlar içerisinde yatarken görünce, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Annesinin ve amcasının öldüğünü gören D.K. sinir krizi geçirdi. D.K., sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, yakınlarının öldüğünü duyan akrabaları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Burhan ve Serpil K.’nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık - Sinan Yeniçeri

 

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