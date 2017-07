Öncü kardeşlerin hedefi Moto GP şampiyonluğu

Genç motor sporcuları ikizler Can ve Deniz Öncü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Moto2, Moto3 ve Moto GP’de dünya şampiyonluğu yaşamak olduklarını dile getiren ikizlerden Deniz Öncü, “Küçükken annemiz bizi yuvadan aldıktan sonra babamızın ofisine götürüyordu. Ofisten babamızla eve gidiyorduk. Bir gün kırtasiyede bizim boyumuza göre Pocket Bike motor duruyordu. Biz motoru gördük üstüne falan oturduk. Bayağı da yakışmıştı. 3 ay sonra da doğum günümüz vardı. Babamız bize 2 tane motor aldı. O günden itibaren kariyerimiz başlamıştı. Her mangala gittiğimizde motorları sürüyorduk. Bayağı hoşumuza gitmeye başladı ve artık her gün sürmeye başladık. Çok zevkliydi. Şimdi de bayağı iyi gidiyoruz. Rookies Cup’a geçtik” şeklinde konuştu.

Can Öncü: “Kenan abi sizin geleceğiniz çok parlak dedi”

Dünyaca ünlü motor sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun kendilerini geliştirmede yardımcı olduğunu ifade ederek, “Babam boksördü zaten küçükken motorsiklet sürüyordu. Oradan bir tecrübesi vardı. Onun sayesinde zaten koşuya da giderdik. Babam bizi Boksa da yollardı. Onun sayesinde çok iyi kondisyonumuz vardı. Biz 4 yaşındayken falan antrenmanlara başlamıştık zaten. 9-10 yaşındayken Türkiye Motorsiklet Federasyonu’nun Fethiye’deki yarışına katıldık. İlk yarışımda ben 1. olmuştum. Kardeşimin kolu kırık olduğu için yarışa katılamamıştı. 2. yarışımda Susurluk’da yapılmıştı. O Susurluk yarışında ben ve kardeşim 1,2 yaptık. Orada herkesin gözüne girmiştik. O yarışta Kawasaki cx 65 denilen 65 cc kategorisinde motorlarla yarışıyorduk. 9-12 yaş arasında yapılan bir kategori. Orayı bitirdikten sonra 85’e geçmiştik. Kenan abi bize ‘siz bu motorları bırakın racing’e başlayın. Ben sizi artık racing sporcusu yapacağım çünkü sizin geleceğiniz çok parlak’ dedi. Biz de onun sayesinde racing sporcusu olmuştuk” açıklamasını yaptı.

Deniz Öncü: “Kardeşimle sezon sonuna kadar ilk 2’de yer almak istiyorum”

Motor sporunun çok masraflı olduğunu ifade eden Deniz Öncü, “Racing’e ilk başladık. İlk başladığımızda Kenan abi, Kenan54 diye bir cup açtı ve bu cup’ı kazananı Moriwaki Cup’a yollayacağım dedi. Moriwaki Cup Rookies Cup’a bakılırsa seviyesi çok düşük olan bir cup. Bu iki kazanabilirsek Rookies Cup’a geçebilecektik. Yarışlar başladı seneden seneye bir kardeşim kazandı bir ben kazandım. Sezon bitti. Moriwaki Cup kapandı diye biz oraya gidemedik. Bu sefer Türkiye Şampiyonası’nda yarışmak için R25 aldık. Türkiye Şampiyonu olduk. Ordan sonra Asia Cup’ta yarıştık. Bu sene şu anda ben normalde şampiyona lideriydim ama düşüp puansız kaldım. Şu an 3. yüm. Bu sene Redbull Rookies Cup’ta yarışıyoruz. Ben şu an şampiyonada çok iyi değilim ve 5.'yim. Çünkü ilk yarış kardeşimle beraber 5 kişi düşüp, takla atmıştık. Puansız kaldık. En son yarışta benim motor bozuldu ben yine puansız kaldım. Kardeşim şu an şampiyona lideri ben de inşallah sezon sonuna kadar beraber ilk 2’de yer almak istiyoruz” diye konuştu.

Can Öncü: “Deniz çok hızlı bir yarışçı”

Can, ikizi Deniz’in çok iyi yerlere gelebileceğini dile getirerek, “İlk sezonda zaten sadece Asya Cup yapıyorduk. O yüzden ilk sezonda Türkiye’nin bizden bir beklentisi yoktu çünkü ilk yılımızdı ve tecrübemiz yoktu. 2. yıl herkes bizden bir şeyler beklemeye başladı. Kardeşim ilk yarışlardan çok iyi bir bomba patlattı. Şampiyona lideriydi. Son yarışta küçük bir hata yaparak kaza yaptı. Bu yüzden 3.'lüğe kaydı. Ama eminim ki gideceğimiz Asia Ten Cup’ta onu telafi edecek. Çok hızlı ve çok iyi bir yarışçı.” şeklinde konuştu.

“Arabayı toplarken yarışıyoruz”

Can Öncü, ikizi ile rekabet içinde olduğunun ve bunun kendilerini olumlu etkilediklerini ifade ederek, “Aramızda her şeyde bir rekabet var aslında. Sabah kalktığımızda koşu antrenmanına gittiğimizde de rekabet var. Bisiklet antrenmanına gittiğimizde bisiklette de rekabet var. Kahvaltı yaparken kim kahvaltıyı daha önce bitirecek diye de rekabet var. Arabayı toplarken kim daha çok eşya getirecek diye yarışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Öncü: “Motor yarışında bir salise bile çok önemli”

Deniz, rekabet ile kendilerini geliştirdiklerini vurgulayarak, “Rekabet kesinlikle olumlu etkiliyor. Türkiye’de pistte insanlar 1 dakikada dönebiliyor. Ama biz aramızda rekabet başlatıyoruz. Mesela bir virajda o daha iyi oluyor ben de o virajda pekiştiriyorum. Bir virajda da ben daha iyi oluyorum o da bana göre kendisini pekiştiriyor. Hızlanıyoruz 1 dakikada dönülecek pisti 58 saniyede dönüyoruz. Motor yarışında bir salise bile çok önemli” dedi.

"En büyük hedefimiz Moto GP şampiyonu olmak”

Kardeşimle beraber ilk Rookies Cup şampiyonu olmak istiyoruz. Bu sene o olacak gibi duruyor da daha şampiyona bitmiş değil. Daha şampiyonanın ortasındayız. Her an herşey olabilir. Bu sezon ilk 2 yapmayı düşünüyoruz. Gelecek hedefimiz moto3’te Dünya şampiyonu olmak. Ondan sonra Moto2’de Dünya Şampiyonu olmak. Ondan sonraki en büyük hedefimiz ise Moto GP’de Dünya Şampiyonu olmak çünkü Dünya’da ondan daha üst bir kategori yok. Şu an o yoldayız inşallah böyle devam eder.

Can Öncü: “Tek başıma şampiyon olmak istemiyorum”

Her zaman birlikte başarı kazanmak istediklerini söyleyen Can Öncü, “Öncelikli hedefim Rookies Cup şampiyonu olmak. Tek başıma olmak istemiyorum. Kardeşimle birlikte olmak istiyorum çünkü o olursa ben de olurum ben olursam o da olur. Onu kazanabilirsek Moto3’e geçip orada birlikte Dünya şampiyonu olmak istiyorum çünkü hep aynı takımlarda olmak istiyoruz. Sonrasında Moto2’de Dünya şampiyonu olup Moto GP’ye geçmek istiyoruz. Bunu yapabilirsek ikimiz de çok mutlu olacağız” diye konuştu.

Deniz Öncü: “Valentine Rossi elimi sıkıp beni tebrik etti”

Deniz Dünyaca ünlü yarışçı Valentine Rossi’nin kendisini tebrik etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Ben de çok şaşırmıştım. O zaman yağmur yarışı vardı. Yerler ıslak gibiydi. Tam yağmur yağmıyordu. Yarış başladı. Ben ve kardeşim çok iyi sıralama yapmamıştık. Geriden start almıştık. Turdan tura her seferinde öne geliyorduk. Yarış bitiminde kardeşim ikinci olmuştu ben de 3. olmuştum. Valentine Rossi’de yukarıda kamera odasında yarışımızı izlemiş. Ondan sonra ben podyuma geldiğimde ben de şaşırdım oradan o geldi ve elimi sıktı. Beni tebrik etti. Ben de çok şaşırdım ve teşekkür ettim. Çok güzel bir duyguydu anlatamam yaşamak gerek.”

Bora Akyol