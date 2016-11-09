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Öncüler yuvaya döndü

Türk Hava Kuvvetlerinin pilot ihtiyacının karşılanması amacıyla daha önce Hava Kuvvetlerinde görev yapmış tecrübeli emekli istifa etmiş pilotların ilk 20’sinden 12’si 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında eve dönüş yaptı.


09 Kasım 2016 20:51

 Geri dönen pilotların rütbe takma töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapıldı.
Yuvaya dönen pilotlar, “Tekrar yuvada olmaktan büyük mutluluk duymakla beraber, bizlerin öncü olduğunu bizim gibi yuvaya dönmek isteyen birçok arkadaşımız olduğunu bilmenizi isteriz“ diyerek duygularını dile getirdiler.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Üna, yuvaya dönen pilotlara “Verdiğiniz bu karar cesur ve özverili karardır. Bu kararınızdan dolayı sizlere ve size destek olan ailelerinize müteşekkirim. Sizlerin tecrübeleri ve beraber özverili çalışmalarımız sonucu ümit edilenden daha kısa sürede Hava Kuvvetlerini eskisinden daha ileri seviyeye götüreceğimizin bilinmesini isterim. FETÖ’den temizlendikten sonra Hava Kuvvetleri daha rafine ve eskisinden daha güçlü olacaktır. Sizlerin; özellikle genç pilotlarımızı yetiştirmekteki katkılarınız, Hava Kuvvetlerinin insan odaklı eğitimini üst seviyelere taşıyacaktır. Görevlerinizde başarılar dilerim” diye konuştu.
Törenin ardından, yuvaya dönen pilotlar ile törene katılan personel anıları tazeledi. 

Etiketler: Türk Hava Kuvvetleri


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