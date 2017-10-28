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Öncüpınar Sınır Kapısı açıldı |Kilis haberleri

Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı ticari amaçlı yük taşımacılığına açıldı. 20 Ekim tarihinde teknik çalışmalar nedeniyle geçici olarak kapatılan Öncüpınar Sınır Kapısı, bugün 08.00’dan itibaren ticari amaçlı yük taşımacılığına açıldı. Tırlar yüklerini gümrük sahasına indirmeye başladı.

Öncüpınar Sınır Kapısı açıldı |Kilis haberleri

28 Ekim 2017 10:49

Kilis Uluslararası Nakliyeciler Platformu adın açıklama yapan Mahmut Şahin, Öncüpınar Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Bakanlılığımız nedeniyle geçici olarak teknik nedenlerle kapatıldı. Devletimizin aldığı karar nedeniyle kapatıldı. Devletimizin aldığı tüm kararlara saygı duyuyoruz. Orta Doğu’da günlük hadiler değişebiliyor. Bu nedenle bu tür şeyler olabilir. Gümrük Bakanlığımız başta olmak üzere Kilis milletvekillerimiz, Reşit Polat, Mustafa Hilli Dülger, Belediye Başkanımız Hasan Kara, AK Parti Kilis İl başkanı İzzet Toprak, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş başta olmak üzere kapının yeniden açılmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Öncüpınar Sınır Kapısı’na Gümrük Bakanlığımız tarafından revizyon için 12 milyon TL bir yatırım yapılacak. Gümrük kapımız daha modern bir hale gelecek. Suriye coğrafyasına daha iyi hizmet vermek iççin sınır kapımıza yapılan yatırım çok önemlidir. Öncüpınar Sınır Kapısı'nın bölgede tek alternatifsiz kapı olmasını istiyoruz. Çobanbey Sınır Kapısı’nın da Öncüpınar’a alternatifsiz bir kapı olmayacağını, yetkililerin bu konuyu tekrar değerlendireceğini, yeniden masaya yatıracakları düşüncesi içerisindeyiz" dedi.

Mehmet Ali Dağ 

 

 

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