Bugün saat 12.00’de Kilis Valisi İsmail Çataklı başkanlığında Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yetkililerin katılımı ile bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı 13.00’den itibaren giriş çıkışlara yeniden açıldı.

Önceki gün Kilis'in karşısında Türkiye'ye 7 kilometre mesafede bulunan Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı'nı elinde tutan Ahraruş Şam ve Şam Cephesi arasında sınır kapısının yönetimi konusunda başlayan anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıkmıştı. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan giriş çıkışlar geçici olarak durdurulmuştu.

Mehmet Ali Dağ

