Diğer
Kategoriler

Öncüpınar Sınır Kapısı kapatıldı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ile Babul Selam Kapısı çevresindeki muhalifler arasındaki çatışmalar nedeniyle Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı, güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapatıldı.

Öncüpınar Sınır Kapısı kapatıldı

14 Kasım 2016 13:33

Edinilen bilgeye göre, muhalif guruplar arasında Azez ilçesi ile Babul Selam Sınır kapısının kontrolü konusunda anlaşmazlığın sabah saatlerinden itibaren çatışmaya dönüşmesi yüzünden Kilis Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle Öncüpınar Sınır Kapısı insanı yardımlar başta ticareti amaçlı geçişlere araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sınırda muhalifler ağır silahlarla çatışıyor

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve kırsalında iki muhalif grubun Babul Selam Sınır Kapısı’nın yönetimi konusunda anlaşamaması nedeniyle çatışma çıktı. Grupların ağır silahlarla birbirlerine saldırması sonucu yaşanan patlama ve çatışmaların sesi Kilis’ten de duyuluyor.

Edinilen bilgiye göre, Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı'nı elinde tutan iki muhalif grup, Babul Selam Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda itilaf çıkması üzerine sabah saatlerinden itibaren çatışmaya başladı. Gruplar havan topları, tanklar, roketatarlar ve doçka silahlarla birbirlerine saldırmaya başladı. Çatışma ve patlama sesleri Kilis kent merkezinden de duyulurken, atılan top ve havan mermileri nedeniyle bölgeden dumanlar yükseliyor. Silah seslerinin kesilmediği bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sınır birlikleri alarma geçti. Sınırın sıfır noktasında çatışmalar çıplak gözle görülürken, Azez ve çevresindeki kamplarda 300 bine yakın Suriyeli barınıyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!