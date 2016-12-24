Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Suriye’ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticareti amaçlı yük taşıyan tırlar nedeniyle Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk olduğu bildirildi.

Yardım malzemesi ve ticari amaçlı yük taşıyan tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı’na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari amaçlı malzemeler, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. Yardım malzemeleri, Halep’te yaşanan olaylarda mağdur olan Suriyelilere dağıtılıyor.

Mehmet Ali Dağ