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ÖNDER Okul Aile Birlikleri İnkişaf Eğitimi programı gerçekleştirildi

ÖNDER İmam Hatipler Derneği'nin düzenlediği ÖNDER Okul Aile Birlikleri İnkişaf Eğitimi Eyüp Şehit Furkan İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

ÖNDER Okul Aile Birlikleri İnkişaf Eğitimi programı gerçekleştirildi

30 Nisan 2017 17:30

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Eyüp Temsilciliği tarafından Okul Aile Birlikleri İnkişaf (gelişim/gelişme) Eğitimi düzenlendi. Eyüp Şehit Furkan İmam Hatip Lisesi yoplantı salonu'nda gerçekleştirilen eğitim toplantısına, Milli Eğitim Bakanlığı Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütcü, Şube Müdürü Celaleddin Kapusuz birlikte Ensar Vakfı Eyüp Şubesi Başkan Yardımcısı Kenan Merdan Eyüp merkez ve ilçelerinde bulunan imam hatip liseleri ve ortaokulu müdür, öğretmen ve okul aile birlikleri yöneticileri katıldı.

ÖNDER Okul Aile Birliklerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Mehdi Barçın, ölçümlenmeyen hiçbir hareketin gelişemeyeceğine inandıklarını, değişim dinamikleri içinde tüm sektörlerin katkısını alarak gelişecek bir modelden bahsettiklerini aktardı. İleri teknolojiyle birlikte eğitime ailelerin katkısının başarıyı yüzde 100 oranında artıracağını vurgulayan Barçın, "Ailenin okula yaklaşımı okulun başarısını bire bir etkileyen bir faktördür, anketlerimiz ve çalışmalarımız bunu gösteriyor. Biz birinci derecede aileyi okul eğitiminin içerisine merkeze alarak eğitim sistemi içerisinde yeni bir hamle gerçekleştirebileceğimize inandığımız için merkeze aileyi aldık, çalışmalarımızı Türkiye genelinde yürütüyoruz" dedi.

ÖNDER Komisyon Başkanı Ahmet Babacan bey dinleyicilere sunumu yaptılar.
Eğitimin ardından dinleyiciler eğitim kalitesinin artırılması ve okul aile birliklerinin katkıları ile ilgili çeşitli sorular sordu. 

Etiketler: ÖNDER İmam Hatipler Derneği


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