Belçika 3. Lig takımlarından Sporting Hasselt takımında forma giyen, bir dönem Fenerbahçe'nin ve milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Önder Turacı'nın eski eşinden olan çocuğuyla alakalı yaşadığı problemden dolayı bıçaklandığı ifade edildi.

Turacı'yı bıçaklayan kişinin ise eski eşinin kardeşi olduğu belirtiliyor. Olayın ise Önder Turacı ile eski eşinin çocukları ile alakalı görüşme yaptığı sırada tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Önder Turacı'nın, eski eşinin kardeşi tarafından göğsünden ve omzundan iki kere bıçaklandığı bildirildi. Eski milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.