Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün OMÜ yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları ileri sürülen Yrd. Doç. G.K., Yrd. Doç. K.Ö., araştırma görevlileri S.A.Ç. ve F.M., okutman N.K., öğretim görevlisi H.E.A., idari personel M.G., E.S. ve M.D., işçilerden Y.C., F.D. ve C.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere el konuldu.

Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Muammer Ay/İHA)