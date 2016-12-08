15 Temmuz tarihinde bir grup asker tarafından Türkiye’de yapılmak istenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka yaptığı “Sokağa çıkın” çağrısı üzerine, Gebze’de bulunan Onko Koçsel İlaç Tic. A.Ş. fabrikasının İnsan Kaynakları Müdürü Ayda O. tarafından çalışanlara “Değerli Onko Koçsel ailesi, güvenliğiniz için evden çıkılmasını kesinlikle önermiyor, en kısa sürede ülkenin sulhe kavuşmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla, İnsan Kaynakları” mesajı göndermişti.

Darbe gecesi çalışanlara bu mesajı gönderen Fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Ayda O., Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan K. ve Genel Müdür Tuğçe K. Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık Ilgar’ın talimatıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltı işlemleri sonrasında fabrikada arama çalışmaları yapılırken, fabrikadan çalışanlara gönderilen açıklamada geçen “sulh” ibaresinin TRT 1’de okunan darbe bildirisinde ismi geçen “Yurtta Sulh Konseyinden” esinlenilerek yapıldığı iddia edildi.