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Onlarca evi soyan hırsızlık çetesine operasyon

Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen ve Yalova, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir illerinde onlarca evi soyan Gürcü hırsızlık şebekesinin yakalanma anı amatör kameralara yansıdı.

Onlarca evi soyan hırsızlık çetesine operasyon

29 Temmuz 2017 16:40

Gürcistan uyruklu S.T. (32), Z.N. (34) ve S.S. (32), Marmara bölgesindeki birçok ilde evlerin kapı kilitlerini Türkiye'de rastlanmayan bir aparatla açarak soydu. Onlarca eve giren şebeke elemanları taktik olarak yükte hafif, pahada ağır şeyleri tercih etti. Evlerden laptop, altın, ziynet eşyaları ve para alarak çıkan şebeke son olarak Yalova'da da 4 evi soydu.

Zanlıların eşkalinden yola çıkan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şebeke elemanlarının kimliklerini tespit etti. Yalova'da başlatılan aramalarda şahısların Gürcistan plakalı bir otomobilde olduğu tespit edildi. Polisin dur ihtarına durmayan hırsızlar kaçmaya başladı. Kovalamaca Rüstempaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta trafiğin tıkanması ile sona erdi. Araçtaki zanlıları filmleri aratmayacak bir şekilde gözaltına alan ekiplerin o anı amatör kameralara da yansıdı.

Emniyete götürülerek sorgulanan şahıslardan Z.N'nin değişik illerde hırsızlık ve uyuşturucuyla ilgili 31 ayrı suçtan, S.T'nin yine aynı suçlardan 6 sabıkası olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise soydukları evlerden aldıkları 5 adet bilezik, 265 TL para, tablet, ziynet eşyaları ile hırsızlıkta kullandıkları aparatlar ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Saim Çotuk


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