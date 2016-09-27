Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Onlarca öğrenci okula gitmek için her gün kilometrelerce yürüyor

Onlarca öğrenci okula gitmek için her gün kilometrelerce yürüyor

Bursa'da, Hamitler TOKİ’de yaşayan yüzlerce öğrenci, ulaşım sıkıntısı sebebiyle okullarına gitmek için her gün kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Onlarca öğrenci okula gitmek için her gün kilometrelerce yürüyor

27 Eylül 2016 09:21
Onlarca öğrenci okula gitmek için her gün kilometrelerce yürüyor - Tıkla İzle

Hamitler TOKİ’de yaşayan onlarca öğrenci, otobüs olmadığı için severek seçtikleri okullarını değiştirirken, bazı öğrenciler ise okullarına gidebilmek için 2 saat erken kalkıp kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Öğrenciler, belediyenin mahallelerine otobüs seferi koyup ulaşım meselesini halletmesini istiyor. Birçoğu lisede okuyan öğrenciler, servis ücretlerinin yüksek olduğunu, okullarına otobüs seferi olmadığı için mağdur olduklarını söyledi. Öğrenciler, çok istedikleri Yeniceabat ve Aliosmansönmez liselerini yazdıklarını, ancak kısa süre bin bir zorlukla gidebildikleri okullarından ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Mahallesinin ulaşım sıkıntıyla ilgili konuşan Yenikent Mahalle Muhtarı Sinan Yalçın, “Yeniceabat ve Aliosmansönmez liselerinde okuyup, Hamitler TOKİ konutlarında oturan öğrencilerin çoğu herhangi ulaşım olmaması yüzünden okullarını değiştiriyor. Öğrenciler eğitimle geçirecek günlerini maalesef ya servis aramakla ya da otobüs aramakla geçiriyor. Bulunduğumuz konutlara daha önce 97 A terminal otobüsü geliyordu; öğrencilerin ulaşım sıkıntısı çözülmüştü. 97 A terminal otobüsü seferlerinin durdurulmasıyla birlikte öğrencilerin ulaşım sıkıntısı baş gösterdi. Bu yıl okulların başlamasıyla birlikte Yenikent Mahallesi’ndeki öğrenciler aktarmalı otobüs seferleriyle birlikte okula gitmek istese bile, en az 4 vesait değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Ya da 2 saat önceden yola çıkarak okula ulaşmaya çalışıyorlar. 150-200 öğrencinin mağduriyeti söz konusu. Bunların bir kısmı lise, bir kısmı da üniversite öğrencisi. Bunun yanında öğretmenlerimiz de var” dedi.

Her gün okuluna gitmek için çile çektiğini ifade eden Eren Gergin, “Ben geçen yıl Yeniceabat Anadolu Lisesi'ni seçtim, fakat okula gitmem yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Bunun da sebebi 97 A Terminal otobüsünün olmaması. Hamitler TOKİ'den okula gitmek için 2 kilometre yürüyerek merkeze gidiyoruz. Oradan da 97 A’ya biniyor, Terminal'e gidiyoruz. Oradan da okula gitmek için bir yürüme mesafemiz var. Ben bu yüzden tercih ettiğim okulumu değiştirmek zorunda kaldım. Bulunduğumuz TOKİ konutlarından servis var, ama servis ücretleri çok yüksek. 97 A otobüsünün mahallemize gelmesi öğrenciler ve aileler için çok iyi olacak. Erkek öğrenciler zor da olsa bir şekilde okullarına gidebiliyor. Kız öğrenciler çok daha zorda” şeklinde konuştu.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Beray Tunca ise, “Ulaşım sıkıntısı sebebiyle severek gittiğim oklumu değiştirmek zorunda kaldım. 97 A otobüsünün mahallemize kadar gelmesini istiyoruz” diye konuştu. 

Burak Türker

Etiketler: bursa, okul yolu, onlarca öğrenci


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!