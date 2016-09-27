Hamitler TOKİ’de yaşayan onlarca öğrenci, otobüs olmadığı için severek seçtikleri okullarını değiştirirken, bazı öğrenciler ise okullarına gidebilmek için 2 saat erken kalkıp kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Öğrenciler, belediyenin mahallelerine otobüs seferi koyup ulaşım meselesini halletmesini istiyor. Birçoğu lisede okuyan öğrenciler, servis ücretlerinin yüksek olduğunu, okullarına otobüs seferi olmadığı için mağdur olduklarını söyledi. Öğrenciler, çok istedikleri Yeniceabat ve Aliosmansönmez liselerini yazdıklarını, ancak kısa süre bin bir zorlukla gidebildikleri okullarından ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Mahallesinin ulaşım sıkıntıyla ilgili konuşan Yenikent Mahalle Muhtarı Sinan Yalçın, “Yeniceabat ve Aliosmansönmez liselerinde okuyup, Hamitler TOKİ konutlarında oturan öğrencilerin çoğu herhangi ulaşım olmaması yüzünden okullarını değiştiriyor. Öğrenciler eğitimle geçirecek günlerini maalesef ya servis aramakla ya da otobüs aramakla geçiriyor. Bulunduğumuz konutlara daha önce 97 A terminal otobüsü geliyordu; öğrencilerin ulaşım sıkıntısı çözülmüştü. 97 A terminal otobüsü seferlerinin durdurulmasıyla birlikte öğrencilerin ulaşım sıkıntısı baş gösterdi. Bu yıl okulların başlamasıyla birlikte Yenikent Mahallesi’ndeki öğrenciler aktarmalı otobüs seferleriyle birlikte okula gitmek istese bile, en az 4 vesait değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Ya da 2 saat önceden yola çıkarak okula ulaşmaya çalışıyorlar. 150-200 öğrencinin mağduriyeti söz konusu. Bunların bir kısmı lise, bir kısmı da üniversite öğrencisi. Bunun yanında öğretmenlerimiz de var” dedi.

Her gün okuluna gitmek için çile çektiğini ifade eden Eren Gergin, “Ben geçen yıl Yeniceabat Anadolu Lisesi'ni seçtim, fakat okula gitmem yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Bunun da sebebi 97 A Terminal otobüsünün olmaması. Hamitler TOKİ'den okula gitmek için 2 kilometre yürüyerek merkeze gidiyoruz. Oradan da 97 A’ya biniyor, Terminal'e gidiyoruz. Oradan da okula gitmek için bir yürüme mesafemiz var. Ben bu yüzden tercih ettiğim okulumu değiştirmek zorunda kaldım. Bulunduğumuz TOKİ konutlarından servis var, ama servis ücretleri çok yüksek. 97 A otobüsünün mahallemize gelmesi öğrenciler ve aileler için çok iyi olacak. Erkek öğrenciler zor da olsa bir şekilde okullarına gidebiliyor. Kız öğrenciler çok daha zorda” şeklinde konuştu.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Beray Tunca ise, “Ulaşım sıkıntısı sebebiyle severek gittiğim oklumu değiştirmek zorunda kaldım. 97 A otobüsünün mahallemize kadar gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

Burak Türker