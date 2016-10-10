Nilüfer ilçesi Batıkent Metro İstasyonu yanındaki park alanında onlarca servis otobüsünden biri bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Yanan aracı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yan yana çok sayıda otobüsün bulunduğu alanda yanan otobüse müdahale eden itfaiye ekipleri, başarılı müdahalenin ardından 16 S 3572 plakalı otobüsteki alevleri söndürdü. Yanan otobüs küle dönerken yan yana park halindeki 3 otobüs de zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, diğer otobüsler yanmaktan kurtarıldı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Burak Türker