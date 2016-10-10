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Onlarca otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

Bursa’da park halindeki bir otobüs aniden alev alıp kül olurken, yanında bulunan onlarca otobüs ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Onlarca otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

10 Ekim 2016 13:02

Nilüfer ilçesi Batıkent Metro İstasyonu yanındaki park alanında onlarca servis otobüsünden biri bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Yanan aracı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yan yana çok sayıda otobüsün bulunduğu alanda yanan otobüse müdahale eden itfaiye ekipleri, başarılı müdahalenin ardından 16 S 3572 plakalı otobüsteki alevleri söndürdü. Yanan otobüs küle dönerken yan yana park halindeki 3 otobüs de zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, diğer otobüsler yanmaktan kurtarıldı.
Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Burak Türker

Etiketler: bursa, otobüs


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