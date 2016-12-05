Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Yeşil-beyazlı takımın formalarının sağ göğsünde geçtiğimiz günlerde uçak kazasında futbolcularının hayatını kaybettiği Brezilya’nın Chapecoense takımının arması yer alıyor. Ayrıca Bursaspor ile Çaykur Rizesporlu futbolcular sahaya geçtiğimiz günlerde Adana’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimlerini taşıyan pankartlarla çıktı. Pankartta ‘Acımız Aladağlar kadar’ yazısı yer aldı.

BURSASPORLU TARAFTARLAR UÇAK KAZASINI VE LEONARD KWEUKE’Yİ UNUTMADI

Öte yandan yeşil-beyazlı taraftarlar geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu ikiz bebeklerini kaybeden Çaykur Rizespor’un yıldızı Leonard Kweuke’yi unutmadı. Başarılı futbolcuyu tribünlere çağıran taraftarlar, ayrıca ‘acın acımızdır’ yazılı pankart açtı. Taraftarlar, Chapecoense takımı ile alakalı da pankartta tribünlerde yer aldı.