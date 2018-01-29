Online lojistikte girişimcilere acentelik verilecek

Türkiye’de lojistik sektörünü dijitale taşıyarak kurumsal şirketler, KOBİ’ler ve kamyon sürücüleri arasındaki verimliliği üst seviyeye çıkarma amacıyla faaliyet gösteren Aslanoba Group bünyesindeki Webnak, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilere acentelik fırsatı sunmaya başladığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre bu kapsamda, araç organizasyonu, operasyonel süreci ve tahsilat takibini verimli bir şekilde yapacak olan acenteler, Webnak markası ve kurumsal kimliğinden yararlanma şansına sahip oluyor. Webnak, özel acente eğitimi ve 4 ay süreyle asgari net kazanç garantisi de veriyor.

“Hedef bin acente”

Açıklamada görüşleri bulunan Aslanoba Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Webnak’ın lojistik sektöründe kendisini kanıtlamış, geleceği açık bir marka olduğunu söyleyerek, “Webnak olarak geçtiğimiz yılı 30 milyon TL ciroyla kapattık. Yeni yılda ise taşımacılık pazarındaki payımızı artırmak ve kamyoncu ağımızı genişletmek hedefiyle çalışmalarımıza hızla başladık. Bu kapsamda, 2018 yılı bizler için acentelik ağımızı kuracağımız bir yıl olacak. Türkiye’nin dört bir yanından girişimciler satış ve operasyondan sorumlu Webnak acentesi olabilecek. Hedefimiz ise kısa sürede bin adet acenteye ulaşmak” dedi.