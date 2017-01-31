Elektronik ortamda her bir online kamu hizmet uygulaması Türk vatandaşlarının dakikalar içerisinde kamu faaliyetlerini yapabilmesini sağlamaktadır. Elektronik ortamda yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete açılmış olan online araç sorgulama ve plaka sorgulama uygulaması da bu tip dijital kamu hizmetlerinden bir tanesidir. Genel olarak 2.el araç alım-satım sektörü işlemlerinde pek çok kişinin son zamanlarda karşı karşıya kalabildikleri güvenlik problemlerinin yaratacağı hem maddi hem de manevi olarak mağdur olma durumlarının tam olarak önlenebilmesi için hizmete açılan online araç sorgulama ve plaka sorgulama faaliyetleri yer alır.

Söz konusu 2.el araç olduğu zaman bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli konular bulunur. Bu durumunda başında hasar kayıtları yer alır. Sigorta bilgi ve gözetim merkezi aracılığı ile birlikte internet sunulan sorgulama uygulaması sadece plaka bilgilerini giriş gerçekleştirerek araçların siciline ulaşımı kolay hale getirilmektedir. Tüm operatörler üstünden 5664 numarasına kısa mesaj atarak hasar kayıtlarına anında ulaşabilmektedir. Bununla beraber sbm.org.tr sitesi üzerinden "online işlemler sayfası" kısmına giriş yaparak kaza tespit tutanaklarına ulaşabilirsiniz.

HASAR KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!

ONLİNE ARAÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

ONLİNE PLAKA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Araç Hasar Kaydı Nedir?

Günlük hayatımız içerisinde her gün karşılaştığımız koşullardan biri olan trafik kazaları haberler de ya da trafikte seyir halinde iken sıklıkla şahit olduğumuz bir durumdur. Peki, kazalar esnasında hasar alan araçlara ne olur? Araç sürücüleri bu sırada neler yapıyor? Araç alımları sırasında aracın hasar kaydının bulunup bulunmaması alıcı kısmında son derece önemsenen bir konudur.

Araç hasar kaydı aracın daha öncesinde bir trafik kazasına karıştığını ifade edebilen bir kelimedir. Bu nedenle de çoğu kullanıcı almak istediği aracın hasar kaydının bulunmuyor olmasını talep eder. Aracın hasar kayıtlarının yer alması için çok büyük bir trafik kazasına karışması şart olmamaktadır. Araç üzerin de yer alan ufak bir çizik bile hasar kaydı adı ile tespit edilip kayıtlara geçmektedir. Ancak hasar kaydı yer alan araçların büyük bir neden yüzünden olmamış olsa dahi değerin de düşüş yaşanmaktadır. Yani hasar kaydı yer alan aracınızı satmak isterseniz bu koşullarda normal değerinin daha altında bir fiyata alıcı bulabilirsiniz.

Araç Hasar Beyanı Nedir?

Araç hasar beyanları hasar sonucu zarara uğramış olan kişilerin zararın karşılanması için başvuruda bulunması demektir. Araç bedel kayıplarına uğradığı zamanlarda kasko şirketiniz bu hasarı karşılama ihtimali bulunmaktadır. Kasko şirketinize dava açarak satın aldığınız aracınızın bedel kaybını alabilirsiniz. Kasko şirketlerinin karşılaşamaması durumunda ise karşı tarafa (kazaya sebebiyet veren kişiye) değer kaybı davası açılmaktadır. Bu hak Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu verilen maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru yer almadığını ispat etmekle yükümlüdür. Eğer bu koşulu ispat edemiyorsa araçta oluşacak olan değer kaybını ödemekle yükümlüdür.

Cep Telefonu Üzerinden Araç Hasarı Sorgulama

AVEA Turkcell, veya Vodafone GSM operatörleri üzerinden hangisini kullanmakta olduğunuz fark etmeksizin 5664 telefon numarsına kısa mesaj göndererek hasar kaydınızı anında sorgulayabilirsiniz. E-devlet sistemi ile beraber yapılan online plaka sorgulama işlemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde bulunan online araç bilgilerine erişim sağlanmasından dolayı vatandaş tarafından her zaman kullanılan dijital bir hizmet olarak öne çıkmaktadır. Bu sayede Emniyet Genel Müdürlüğü kurumunun internet aracılığı ile araç sorgulama hizmetinden faydalanmaktadır. E-Devlet sistemi adı altında EGM araç sorgulamasını yapmak için e-Devlet giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz. E-Devlet sisteminde bulunan hizmetler kategorisindeki plaka sorgulama ekranı üzerinden sadece aracın plaka bilgisini vererek anında sorgulama işlemi gerçekleştirmektedir.

SMS Bilgilendirme Servisi

Araçların tramer kayıtları da kısa sürede ulaşmak isteyen pek çok insan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan SMS servisinden tam olarak yararlanabilmesi için sorgulama yapmalıdır. Araç tramer kaydı sorgulama işlemlerinde araçların tüm kaza bilgilerine erişim sağlanmaktadır. Sizler de almak istediğiniz bir araç otomobilin daha eski zamanlarda kaz durumunu hemen öğrenmek için araç tramer kaydı sorgulaması yapabilirsiniz.

Hasar sorgulama 5664 telefon numarası aracılığı ile yapılmaktadır. Kaza raporlarının kayıt altına yer aldığı tüm hasarlar bu sistemleri üzerinden anında görülebilmektedir. Bazı kazalar kayıt altına alınmaması nedeni ile 5664 ile görülmeyebilmektedir. Bu yüzden ikinci el araç alacak kişiler sadece online hasar sorgulama sırasında araç almanın sıkıntı yaratabileceğini unutmadan hareket etmeleri gerekir. Satın alınmak istenen araç ile ilgili yapılan sorgulama işlemlerinin büyük bir kısmı plaka ile gerçekleştirildiği için aracınızın plakası ile sisteme girilmelidir.

Sigorta Bilgi Merkezi

Eski dönemlerde araç sorgulama ve plaka konusunda detaylı bilgiye erişmek için trafik şube müdürlüklerine gidilmekte veya sigorta şirketlerine başvurarak satın alınacak araç kayıtlarının sistemde olup olmadığına bakılırdı. Bu durum araç satın almak isteyen kişi için büyük bir zaman kaybına neden olabileceği gibi doğru sonuç da vermiyordu.

Sigorta Bilgi Merkezi sistemine Tramer sisteminin yapılması da bu tür problemlerin bir nebze ortadan kalmasına sebep olmuştur. Zira araç sorgulama oldukça kolay bir duruma gelmiş ve sürücüler nitelikli şekilde bilgiye ulaşmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde plaka sorgulama ve aracın sahip olduğu bilgileri internet üzerinden öğrenme işlemi ikinci el araç alım satım işinde çok daha fazla kullanılmaktadır. Bazı araç sahipleri kasko deldirmemek için servisle değil de otomobil sanayilerinde kayıt dışı şekilde araç yaptırarak kazanın detaylarına ulaşabilmesini engellemek istemektedir. Hal böyle olduğu zamanlarda araç alırken yanlış bilgi ile hasarlı durumda yer alan araç almak söz konusu olmaktadır. Son zamanlarda Hasarlı aracı hasarsızmış gibi şekilde satmak isteyen kişiler hakkında açılan davaların aleyhlerine sonuçlanmaktadır. Hasar sorgulama ve araç konusunda ilgili detaylara ulaşmak adına her zaman 5664 sms hattını kullanabilirsiniz.

Araç Hasar Sorgulamasının Önemi

Sizde hasar bilgisi sorgulaması yaparak sigortacınıza kısa sürede danışabilmek, muayene tarihlerindeki kilometre kayıt durumlarını araçtaki karşılaştırmak son derece önemlidir. Aracın plaka tescil ve ruhsat tarih zamanlarına dikkatli bir şekilde bakarak, kaç defa el değiştirdiğini de kolaylıkla görebilirsiniz. Bakmış olduğunuz araçların üstünde trafik cezası, kredi, hak sahibi, yakalama durumu gibi konuları da araştırmadan kapora ödemememiz gerekir.

Araç Çalıntı Sorgulama

2.el araç sektörü için online araç çalıntı sorgulama ve plaka sorgulama faaliyetleri yapılmaktadır. Vatandaş artık internet ortamı üzerinde online araç sorgulama ve plaka sorgulama uygulamasını dakikalar içerisinde anında yapabilmektedir. Online plaka sorgulama faaliyetleri ancak sürücülerin kendi adlarına kayıtlı araçlar için gerçekleştirilir.

Günümüzün hızla gelişmeye devam eden teknolojisi sayesinde vatandaşların kamu alanındaki işlemleri gerçekleştirebilme işlemlerinde de internetten yararlanabilme şansına sahip olmaktadır. Akıllı cihaz teknolojileri hayatımıza girdiğinde vatandaşlar sadece dakikalar içerisinde artık internet aracılığı ile birlikte online araç sorgulama ve plaka sorgulama faaliyetlerini yapabilme şansına sahip olmaktadır. Otomobil sektörü içerisinde son zamanlarda yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte sadece sıfır otomobil piyasası olmasının yanında aynı zamanda da 2.el araç alım-satım sektörü de ülkemizde oldukça yoğun ve sık bir şekilde ilgi görmektedir.

İlandır.