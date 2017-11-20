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Onu bu hale getiren cani yakalandı

Eskişehir’de yaşayan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani’ye saldıran eski sevgilisi İ.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Onu bu hale getiren cani yakalandı

20 Kasım 2017 17:26

Ekmek almak üzere evden çıkan Marina Lakvekheliani’ye, eve dönüş yolunda iken apartmanının kapısında geldiği sırada eski sevgilisi tarafından yüzüne yakıcı madde atılmıştı. Marina Lakvekheliani olayın ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan İ.C. ise olayın ardından koşarak uzaklaşmıştı.

Zanlı İ.C., emniyet ekipleri tarafından aranırken olayla alakalı yeni bir detay ortaya çıktı. Sabıka kaydı bulunduğu iddia edilen saldırgan İ.C.’nin evli olduğu ve Marina Lakvekheliani ile sevgili oldukları dönemde dost hayatı yaşadıkları öğrenildi.

YAKINDA BULUNAN KAFEYE SIĞINMIŞ

Olay sonrasında Marina Lakvekheliani’nin olay sonrasında yüzünü yıkamak için evinin yakınında bulunan bir kafeye sığındığı öğrenildi. Kafede yüzü yıkanan talihsiz kadının daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından şüphelinin şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Burak Tekin 

 

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