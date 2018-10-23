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Önüne geleni bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Önüne geleni bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı
Önüne geleni bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı

Kadıköy'de cezaevi firarisi şahıs, önüne gelen kişileri rastgele bıçakladı. 11 kişinin yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Önüne geleni bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Kadıköy Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, cezaevi firarisi A.K. (30) bıçakla dehşet saçtı. Şahsın önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralanırken, yaşananlar kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın elinde bıçakla yürüdüğü ve önüne gelen kişilere biranda saldırdığı görülüyor. Rastgele insanları bıçaklayan şahıs olay yerinden hızla kaçıyor. 

11 kişiyi bıçakla yaralayan cezaevi firarisi A.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Selim Bayraktar


 

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