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Onunla selfie yapmadan giden yok

Amasya’daki selfieci şehzadenin ünü sınırları aştı. Yabancı turistler onunla selfie yapmadan gitmiyor.

Onunla selfie yapmadan giden yok

05 Şubat 2018 09:17
Onunla selfie yapmadan giden yok - Tıkla İzle

Yeşilırmak’ın kıyısına 2,5 yıl önce konulan selfieci şehzade heykeli şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Bir eliyle cep telefonu diğer eliyle ise belindeki kılıcı tutan şehzadeye olan ilginin bu kadar olacağını ummadıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Gelen bütün grupların orada selfie çekmeden, yani özçekim yapmadan gitmediklerini gördük. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.

2009 yılında 80 bin kişinin geldiği şehre yapılan tanıtım çalışmaları sonucu 2017 yılı sonu itibariyle 607 bin yerli ve yabancı turistin geldiğine değinen Başkan Özdemir, özellikte son dönemde turist sayısındaki artışta önceleri kasıtlı olarak sonradan da ilgiden dolayı telefonu ve kılıcı defalarca kez kırılan selfieci şehzade heykelinin önemli bir payının olduğunu belirtti.
Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen turistlerde şehzade heykeli ile defalarca selfie yaptı. 

Murat Çelik
 

Etiketler: şehzade, selfie

 

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