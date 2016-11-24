Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Onur Akın öğretmenler için Beşiktaş’ta sahne aldı

Onur Akın öğretmenler için Beşiktaş’ta sahne aldı

Ünlü sanatçı Onur Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beşiktaş’ta sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerini öğretmenler için seslendiren Akın, dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Onur Akın öğretmenler için Beşiktaşta sahne aldı

24 Kasım 2016 22:54

Beşiktaş Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için ünlü sanatçı Onur Akın’ın sahne aldığı unutulmaz bir konsere imza attı. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Onur Akın, birbirinden güzel eserlerini öğretmenler için seslendirdi. Türk müziğinin önemli sanatçılarından Akın, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla öğretmenlere unutamayacağı bir gece yaşattı.

“Öğretmenlerimiz Atatürkçü çizgiyi en fazla koruyan meslek grubu”
Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü iki yıldır, bu üçüncü yıl, Beşiktaş’ta hem konser hem de öğretmenlerimizle bir araya gelecek konserlerle bu günü daha anlamlı kılacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama daha önemlisi şu, öğretmenlerin bu güne dair varlıklarını hatırlamak dışında okullarımız, hayatımızın en belirgin, bizi var eden ailelerimizden sonraki bizi en çok etkileyen insanlar. Herkesin hayatında bir yada birkaç öğretmeninin çok özel anısı, izi ve belki de kendisini var eden değerler üzerinde etkisi vardır. Ben görüyorum ki hala Türkiye’de meslek gurupları içerisinde en fazla Atatürkçü çizgiyi koruyan ve bunu anlatmaya, aktarmaya çalışan meslek gurubu öğretmenlerimiz. Ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile sevgili öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

“Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum”
Seslendirdiği eserleri ile öğretmenlere keyifli bir akşam yaşatan Onur Akın ise, öğretmen ailesinin bir ferdi olduğunu belirterek, “O yüzden sizi en yakın tanıyan, öğretmenlerin bütün sıkıntılarını, sorunlarını, mutluluklarını coşkularını, her şeyini çok yakından tanıyan bir sanatçıyım. O yüzden bizi hamurken, bir çamur kütlesiyken bizi bir vazoya, muhteşem bir seramik eserine dönüştüren, üzerimize parmak izlerini bırakan, dünyanın en kutsal mesleğini yapan siz öğretmenlerin ellerinden öpüyorum” dedi.

Konser sonrasında ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Sanatçı Onur Akın'a çiçek ve plaket takdiminde bulundu. 

Emrah Kuş

Etiketler: 24 kasım öğretmenler günü, beşiktaş, konser, Ünlü sanatçı Onur Akın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç