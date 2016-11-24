Beşiktaş Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için ünlü sanatçı Onur Akın’ın sahne aldığı unutulmaz bir konsere imza attı. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Onur Akın, birbirinden güzel eserlerini öğretmenler için seslendirdi. Türk müziğinin önemli sanatçılarından Akın, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla öğretmenlere unutamayacağı bir gece yaşattı.

“Öğretmenlerimiz Atatürkçü çizgiyi en fazla koruyan meslek grubu”

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü iki yıldır, bu üçüncü yıl, Beşiktaş’ta hem konser hem de öğretmenlerimizle bir araya gelecek konserlerle bu günü daha anlamlı kılacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama daha önemlisi şu, öğretmenlerin bu güne dair varlıklarını hatırlamak dışında okullarımız, hayatımızın en belirgin, bizi var eden ailelerimizden sonraki bizi en çok etkileyen insanlar. Herkesin hayatında bir yada birkaç öğretmeninin çok özel anısı, izi ve belki de kendisini var eden değerler üzerinde etkisi vardır. Ben görüyorum ki hala Türkiye’de meslek gurupları içerisinde en fazla Atatürkçü çizgiyi koruyan ve bunu anlatmaya, aktarmaya çalışan meslek gurubu öğretmenlerimiz. Ben de 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile sevgili öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

“Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum”

Seslendirdiği eserleri ile öğretmenlere keyifli bir akşam yaşatan Onur Akın ise, öğretmen ailesinin bir ferdi olduğunu belirterek, “O yüzden sizi en yakın tanıyan, öğretmenlerin bütün sıkıntılarını, sorunlarını, mutluluklarını coşkularını, her şeyini çok yakından tanıyan bir sanatçıyım. O yüzden bizi hamurken, bir çamur kütlesiyken bizi bir vazoya, muhteşem bir seramik eserine dönüştüren, üzerimize parmak izlerini bırakan, dünyanın en kutsal mesleğini yapan siz öğretmenlerin ellerinden öpüyorum” dedi.

Konser sonrasında ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Sanatçı Onur Akın'a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Emrah Kuş