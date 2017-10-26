Onur Market, üçüncü çeyrek toplantısını tamamladı

Perakende sektörünün önemli oyuncularından Onur Market, yılın her çeyreği sonunda geleneksel hale getirdiği toplantısını İstanbul gerçekleştirdi. Düzenlenen organizasyonda departmanlar, grup direktörleri, müdür ve yöneticiler üçüncü dönem durum değerlendirilmesi yaparken, dördüncü çeyrek dönem ana hedefleri görüşüldü.

Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özen açılış konuşmasında, “Ruhumuzdaki iş aşkı ve disiplin sürecini koruyacağız” dedi.

Toplantının konuk konuşmacısı ise Coca-Cola İçecek Genel Müdürü Turgay Keskin oldu. Keskin’in 5+3 sunumuyla, 'Karmaşık dünyada başarı'ya giden yolu kendine has yorumu ile anlattı. Tugay Keskin’in plaketini Perakende Grup Başkan Yardımcısı Erdal Tüfekçi takdim etti. Toplantının kapanış konuşmalarında Perakende Grup Başkanı Cemal Özen ve Grup Başkanları Erdal Tüfekçi, Metin Günay, Vedat Erdem söz aldı.

Perakende Grup Başkanı Cemal Özen, Onur Market’in topluma ve perakende dünyasına mal olmuş, sektörde işini iyi yapan ve ülkenin en önemli perakende şirketlerinden biri olduğunu bundan sonrada sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Tüm operasyonlarını alışverişçi algısının beğeni ve kolaylığına sunacaklarını ifade eden Özen, şu anki hazırlıklarının yarının perakendecisi olma yolunda olduğunu belirterek daha iyiye, en iyiye varma hedefiyle çalışacaklarının sözünü verdi.