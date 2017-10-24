Onur Özbizerdik hakkında zorla getirme kararı

Ortaköy'deki bir gece kulübünde eski Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’a yumruk atıp bir polis memurunu da darp ettiği iddia edilen Dündar Kılıç’ın torunu Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Onur Özbizerdik katılmadı. Bir önceki celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan şikayetçi Adil Serdar Saçan ise salonda hazır bulundu. Duruşma hakimi, Özbizerdik’in avukatına, “Müvekkiliniz nerede, neden duruşmaya gelmedi?” diye sordu. Özbizerdik’in avukatı, bir bilgisi olmadığını, duruşmaya yetki belgesiyle girdiğini söyledi.

Duruşmada ifade veren şikayetçi Saçan, 1998-2003 yılları arasında Organize Suçlar Şube Müdürlüğü görevinde olduğunu, sanık hakkında bu görev süresinde işlem yaptığını belirterek, “Sanıkla herhangi bir husumetim de yok. Olay günü bir arkadaşının doğum günü için gece kulübündeydik. Sanık arkamdan ‘Adil abi’ diye seslendi. Döndüğümde bana yumruk attı, sonra da kaçtı” dedi. Sanığın bu eylemi, eski görevinden kaynaklı gerçekleştirdiğini kaydeden Saçan, “Bu nedenle sanığın suçu örgütlü suçlar kapsamına girmektedir” diye konuştu.

Sanık avukatı ise, suç vasfının değiştiğini düşünmediklerini belirterek, bir sonraki duruşmada sanığı hazır edeceklerini söyledi.

Mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan Özbizerdik hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Adil serdar Saçan’ın görevde olduğu sürede Özbizerdik hakkında yaptığı işlemin örneğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nden soruşturulmasına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik’in 25 Eylül 2016 tarihinde gece saat 01.00’de Reina adlı gece kulübünde olduğunun emniyete ihbar edildiği belirtildi. Özbizerdik’in olay mahallinden araçla kaçtığı, takip sonucu araç içerisinden etrafa zarar vererek kaçmaya devam ettiği ifade edilen iddianamede, kovalamaca sonucu yakalanan ve emniyete götürülmek istenen Özbizerdik’in emniyet görevlilerine karşı koyduğuna değiniliyor. Polis memurlarından İbrahim Güney’in sol kulağını ısırdığı ve diğer eski polis memuru Adil Serdar Saçan’ı da yaraladığı iddia edilen Özbizerdik’in “iki kişiye karşı kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Başak Akbulut