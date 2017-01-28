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Onur Recep Kıvrak'ın büyük gururu

Trabzonspor takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, yeni stadyumda oynanacak olan Gaziantepspor maçında büyük bir gurur yaşayacak. Milli kaleci 200. kez bordo-mavili formayı giyecek.

Onur Recep Kıvrakın büyük gururu

28 Ocak 2017 10:51

Trabzonspor'a 2008 yılının ara transferi dönemi olan Ocak ayında gelen Onur Recep Kıvrak, 10 sezondur bordo-mavili formayı giyiyor. Trabzonspor'da en uzun süreli forma giyen oyuncular arasında da yerini alan milli kaleci, zaman zaman sakatlıklar ve zorluklar yaşamasına rağmen bordo-mavili takımda kaptanlığa kadar yükseldi. 15 yıl Trabzonspor kalesini koruyan Şenol Güneş'in ardından, kalede en uzun süreli görev alan isim oldu. Onur, Trabzonspor'la bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası olmak üzere resmi iki kez kupa sevinci yaşadı.

Şenol Güneş Stadyumu'nda 200 maçına çıkacak
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Atiker Konyaspor ile oynanan maçla Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na veda eden bordo-mavililerde kaleci Onur Recep Kıvrak, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Gaziantepspor maçıyla 200. kez bordo-mavili formayı giyecek. Onur'un Trabzonspor'un formasını giyeceği 200. maçın ise yeni stadyumun açılışına rastlaması ise ayrı bir önem taşırken, milli kaleci ise büyük bir gurur yaşıyor.

En çok Şenol Güneş döneminde forma giydi
Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımda bulunduğu sürede 9 teknik adamla çalıştı. Şenol Güneş, Mustafa Akçay, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Sadi Tekelioğlu, Shota Arweladze, Hugo Broos ve Ersun Yanal ile çalışan deneyimli kaleci, en çok formayı ise 80 maç ile Şenol Güneş döneminde giydi.
Onur, Spor Toto Süper Lig'de 151, Avrupa Liginde 26, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 ve Süper Kupa'da 1 olmak üzere 199 resmi maçta bordo-mavili formayı terletti. 196 maçta ise ilk on birde sahaya çıkan oyuncu, 17 Bin 811 dakika Karadeniz ekibinin formasını giydi.

Gökmen Şahin 

 

Etiketler: Onur Recep Kıvrak


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