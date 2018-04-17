Diğer
Kategoriler

Onur'dan kötü haber

Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın, sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiği bildirildi. Onur'un 2-3 haftalık tedavinin ardından yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

Onurdan kötü haber

17 Nisan 2018 14:06

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın durumu hakkında bordo-mavili kulüp açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam Osmanlıspor’la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak’ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur’un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir."  

Gökmen Şahin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç