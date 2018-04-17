Onur'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın durumu hakkında bordo-mavili kulüp açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam Osmanlıspor’la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak’ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur’un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir."

Gökmen Şahin

