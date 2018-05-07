Op. Dr. Alper Tuncel, lazerlipoliz yöntemi hakkında merak edilenleri anlattı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte fazlalıkları olan insanların, diyet programlarına, spor ve pilatese ağırlık vermeye başladığını ifade eden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Alper Tuncel, giderilemeyen fazlalıklar için uygulanan lazerlipoliz yöntemi hakkında konuştu.

Kimi fazlalıkların, ne kadar spor yapılırsa yapılsın, ne kadar diyet yapılırsa yapılsın giderilemediğini söyleyen Op. Dr. Alper Tuncel, ''Hal böyle olunca fazla kilolarından kurtulmak isteyenler, yağ eritme için lazerlipoliz yöntemine başvuruyor. Lazerlipoliz, yağ hücresi zarlarının parçalanıp hücre içinde bulunan yağların lazer ışığı kullanılarak, vücut tarafından emiliminin sağlanması işlemidir. Vücudun kıvrımlarını kapatan yağların yok edilmesi için en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Sporla ve diyetle giderilemeyen yağların vücuttan atılmasına olanak tanır'' dedi.

Op. Dr. Tuncel, tek bir seansta bile gözle görülür sonuçlar sağlayan lazerlipolizin, yağ oranını azaltırken, çevre dokuların toparlanmasına yardımcı olduğunu, yağlar nedeniyle ciltte dalgalanma oluşan görüntüyü gideren lazerlipolizin, yağ bezelerini ortadan kaldırmada da oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti.

Lazerlipoliz için uygun adaylar

Op. Dr. Tuncel, ''Az ve orta derecede lokal yağlanması olan, daha önceki cerrahi işlemlere bağlı olarak minimal deri sarkmaları olan, kol, çene altı, bilek ve diz gibi hassas bölgelerin şekillendirilmesi, bel bölgesi, göğüs yanları ve sırt gibi zorlu bölgelerin inceltilmesi ve toparlanması gerekenler kişiler lazerlipolize başvurabilir. Özellikle bölgesel yağlanma oranı yüksek hastalarda vaser ile lazerlipolizin kombine olarak uygulanması daha verimli sonuçların alınması, ciltte yaşanabilecek sarkma ve dengesizliklerin azaltılması için oldukça etkilidir'' diye konuştu.

Kimler lazerlipoliz yaptıramaz?

Hamile olan kadınlar, karaciğer yetmezliği olan, kalp pili kullananlar ve kanama sorunu bulunan hastaların lazerlipoliz yaptıramayacağını belirten Op. Dr. Tuncel, operasyon öncesi genel kontroller ve tetkiklerin yapılarak işleme engel olması muhtemel durumların tespitinin sağlanabileceğini belirtti.

Nerelere lazerlipoliz yapılabilir?

Çene altı, kol içleri, yanaklar, sırt bölgesi ve eklem bölgeleri, karnın ve midenin üst kısmında yer alan yağlanma ve sarkmalarda, bel kısmındaki çıkıntılar ve fazlalıklarda, kalça ve basenlerdeki lokal yağ birikimlerinde, omuz ve sırt bölgesinde lazerlipolizin yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Tuncel, genel olarak bölgesel yağ birikimi olan bütün bölgeler için uygun olduğunu belirtti.

Op. Dr. Tuncel, sözlerini şu ifadeler ile tamamladı: ''Operasyon sonrası bol su tüketimi ve bol bol yürümek oldukça önemlidir. Ne kadar su tüketilirse iyileşme süreci o kadar kısalmaktadır. Günlük hafif egzersizlikler uygulamanın verimini arttırır. Bununla birlikte masajda yaptırılabilir. 1-4 saat süren operasyonun ardından hasta bir gün sonra taburcu edilebilir''.