Op. Dr. Defne Erkara: 'Eritilemeyen yağlar için liposuction yapılabilir'

Estetik cerrahi uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, özellikle yaz aylarında kişileri mutsuz eden fazla kilolardan kurtulma yöntemlerinden 'liposuction'ı (yağ alma) anlattı. Vücuttaki fazla yağların özel kanüller ve cihazlar aracılığı ile alınması işlemine liposuction yani yağ alma denildiğini bildiren Erkara, "Yağlar bir takım yöntemlerle eritilerek, vakumlanarak vücuttan alınır. Böylece eritemediğimiz yağlardan kurtulmuş oluruz. Yağ hücre sayısı sabit olduğu ve asla artmadığı için bir daha aynı şekilde kilo almak eskisi kadar kolay olmaz. Ama dikkat edilmezse kilo almaya meyilli bünyelerde bu sorun tekrarlayabilir" dedi.

Op. Dr. Defne Erkara, "Fazla yağları liposuctionla alıyoruz derken, bu ameliyatın bir zayıflama yöntemi olmadığının anlaşılması gerekir. Boy-kilo oranı belli bir birimin altındaysa bu ameliyat kişinin sağlığı yönünden riskli olabilir. Bu oran kabaca 2 ve altındaysa pek işlem yapmamak lazım. Daha açık anlatacak olursak: örneğin 160 cm boyundaki bir kişiye 80 kilonun üzerindeyse liposuction uygulamamak gerek. Hem yapılan işlem kendini göstermez hem de yağ embolisi dediğimiz hayati bir soruna yol açabilir. Ayrıca vücudun sıvı-elektrolit dengesini bozarak başka sağlık problemleri yapabilir. Bu sorunlar uygun vakalardan fazla miktarda yağ alınması sonucu da görülebilir. Sonuç olarak; uygun vaka, uygun yağ miktarı, uygun operasyon tekniği ve çok iyi ameliyat sonrası bakımı ile liposuction operasyonu hayatımıza çok değer katabilir" şeklinde konuştu.

Liposuction ameliyatı

Operasyonun çoğunlukla genel anestezi altında yapıldığını kaydeden Op. Dr. Defne Erkara, "Operasyondan sonra bir gece hastanede yatmakta fayda var. Biz cerrahlar ameliyat sonrası fazla tembelliği sevmiyoruz. Birkaç saat geçip de biraz toparlanınca hemen yürüyüşe başlamak lazım. Hem iyileşmeyi hızlandırır hem de kan dolaşımını arttırarak olası komplikasyonlara engel olur. Korse giydiriyoruz. Bunu da 1 ay kadar kullanmak iyi olur. 1 aydan sonra da deri ve deri altında dalgalanmalar olmaması için el masajı ya da lpg denilen cihazla işlem yaptırmakta yarar var. Tabi bu ondülasyon denen dalgalanmaların olmaması için cerrahın da ameliyat sırasında çok dikkatli ve özenli davranması şart. Hayat güzel. Olabildiğince sağlıklı yaşamakta yarar var. Sporu hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Böylece aşırı kilo sorunu yaşanmaz. Gerekirse liposuction size yardımcı olabilir. Ama sonrasında yine spor ve beslenmeye dikkat etmelisiniz. Yani görüldüğü gibi işin çoğu kişinin kendisine düşüyor" ifadelerini kullandı.