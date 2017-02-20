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Op. Dr. İbrahim Ulusoy: “Doktorluk dünyanın en güzel ve en popüler mesleği”

İhlas Koleji tarafından düzenlenen “Büyüyünce Ne Olsam” projesi kapsamında Op. Dr. İbrahim Ulusoy öğrencilerle bir araya geldi.

Op. Dr. İbrahim Ulusoy: “Doktorluk dünyanın en güzel ve en popüler mesleği”

20 Şubat 2017 11:59

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu tarafından düzenlenen “Büyüyünce Ne Olsam” projesi kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Fatih Bölgesi İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. İbrahim Ulusoy öğrencilerle bir araya geldi.

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşide Op. Dr. İbrahim Ulusoy, doktorluk mesleğini nasıl seçtiğini ve mesleğinin özelliklerini anlattı.
Aynı zamanda genel cerrahi uzmanı olan Ulusoy, babasının da eczacı olduğunu, küçük yaşlardayken sürekli olarak sağlık sektörünün içinde fiilen bulunduğu için kendini bu sektöre yakın hissettiğini söyledi. “Hep doktor olmak istemiştim ve kendimi buna hazırlamıştım.” diyen Ulusoy, bu hedefini gerçekleştirdiğini ifade ederek öğrencilerden de kendilerine hedefler koymalarını istedi.

Ulusoy, her zaman insanlara en iyi şekilde hizmet etmeyi kendisine prensip edindiğini söyleyerek, “Hangi mesleğe sahip olursanız olun, o mesleği en iyi şekilde temsil etmelisiniz. İnsanlara en iyi hizmeti vermelisiniz.” dedi.

Doktorluk mesleğini çok sevdiğini belirten Ulusoy, “Doktorluk dünyanın en güzel ve en popüler mesleği. Dünyanın neresinde olursanız olun insanlar size çok saygı gösteriyorlar. Siz de doktor olmak istiyorsanız, düzenli ve sıkı çalışmalısınız.” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Ulusoy, bir öğrencinin sorusu üzerine, “Bizim mesleğimizde sabır çok önemli. Gelen hastalarınızı çok dinlemelisiniz ve sabırlı olmalısınız. Hiçbir işinizi acele ile yapmamalısınız.” dedi.
 

Etiketler: İhlas Koleji, “Büyüyünce Ne Olsam” projesi


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