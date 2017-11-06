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Op. Dr. Kadriye Uğurlu, ‘Kordon kanı’nın önemini anlattı!

Aydın Liva Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kadriye Uğurlu, günümüzde kanser ve anemi başta olmak üzere 80'den fazla kan hastalığının tedavisinde kullanılan kordon kanını önemini anlattı. Doğum öncesi ailelerin ‘kordon kanı ‘ ile ilgili hekimlerinden mutlaka bilgi istemelerini tavsiye eden Op. Dr. Kadriye Uğurlu, “Doğum sonrası saklanarak muhafaza edilen kordon erişilebilir kök hücre içeriği açısından en verimli kaynak” dedi.

Op. Dr. Kadriye Uğurlu, Kordon kanının önemini anlattı!

06 Kasım 2017 09:37

İlk olarak 1988 yılında Fransa’da Dr. Eliane Gluckman tarafından nakledilen kordon kanı, tıp dünyasında bir devrim olarak nitelendirildiğini ve sistemin artık Türkiye’de de uygulandığını belirten Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kadriye Uğurlu, “Kök hücre ihtiyacına ve bu alandaki tüm başarılı gelişmelere rağmen, yeni doğan bebeklerden elde edilen kordon kanı maalesef çoğunlukla tıbbi atık olarak görülüyor. En saf kök hücre kaynağı olduğu ispatlanmış kordon kanının önemini hastalarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturulması için ülke genelinde değişik etkinlik ve çalışmalar yapılıyor. Ailelerin de bu konuda bilinçlenmesi gerek. Bu nedenle yeni bebek bekleyen aileler doğumdan önce mutlaka kordon kanı ile ilgili doktorlarından bilgi alsın. Bu sadece doğan çocuk için değil kardeşleri için de olası bir hastalıkta kullanılabilir” dedi.

Kordon kanının doğum sırasında bebeğin göbek bağı kesildikten sonra doktor tarafından özel şartlar altında koruma altına alındığı ve uygun şartlarda muhafaza edilen bu kanın günümüzde 80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanılabildiği belirtildi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: bebek, kordon kanı

 

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