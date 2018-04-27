Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, kulakta sıvı birikmesine dikkat çekti

Kulak, Burun,Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, tıp dilinde effüzyon diğer bir adıyla orta kulakta sıvı birikmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kulakta sıvı toplanmasının çoğunlukla çocuklarda görüldüğünü belirten Op. Dr. Uçal, en büyük belirtisinin ise işitme kaybı olduğunu ifade etti. Ağrı, ateş gibi belirtiler ve bulguların olmaması nedeniyle tanıyı koymanın zor olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Uçal, bu noktada dikkatli olunması gerektiğine, çocuğu çağırırken yüksek sesle çağrılması ya da çocuğun oldukça yüksek sesle televizyon izlemesi, okul başarısının düşmesi ve öğretmeninden gelen dikkatsiz davrandığı yönünde uyarıların tanının konulmasında yardımcı olabileceği bilgisini verdi.

Kulakta sıvı birikmesi ve soğuk algınlığı

Kulakta sıvı birikmesi ve soğuk algınlığının ne olduğunu açıklayan Op. Dr. Uçal, ''Orta kulak enfeksiyonları kulak zarının arkasında yer alan orta kulak boşluğunda oluşan iltihaplardır. Nedeni genellikle virüsler ya da bakterilerdir. Sıklıkla yakın zamanda geçirilmiş bir soğuk algınlığı veya alerjik bir problem nedeni ile orta kulak havalanmasını sağlayan östaki kanalı fonksiyonunun bozulmasını takiben meydana gelir'' dedi.

Tek ya da her iki kulağın aynı anda etkilenebileceğini aktaran Op. Dr. Uçal, küçük çocukların orta kulak anatomik gelişimini tam olarak tamamlamamış olması nedeniyle östaki kanalı fonksiyonları ve anatomisindeki farklılıkların etkisi ile kulak enfeksiyonunun daha sık görüldüğünü belirtti.

İlaçlarla tedavi edilebilir mi?

Kulakta sıvı birikmesinin çocuklarda sıklıkla görüldüğünü ancak erişkinlerde de meydana gelebildiğini vurgulayan Op. Dr. Uçal, ''Erişkinlerde genel olarak nezle gibi viral üst solunum yolunu takiben ortaya çıkar. Kulakta sıvı birikmesinin öncelikli tedavisi ilaçlardır. Hastaya 10-15 günlük bir antibiyotik tedavisinin uygulanması gerekir. Bununla beraber, sıvının emilmesine yardımcı ilaçlar olarak dekonjestan adı verilen spreyler, çocuklarda şuruplar, alerjik hastalarda antihistaminik adı verilen ilaçlar ve kortizonlu spreylerin de kullanılabilir'' şeklinde konuştu.

İlaç tedavilerinin ardından hastanın takibe alınacağını vurgulayan Op. Dr. Uçal, ''Kulak zarında çökme gibi değişiklikler ile ciddi işitme kayıplarının görülmediği durumlarda hasta, 3 ay kadar ara ara kontrollerle takip edilecek, bu süre zarfında hala su kaybolmamışsa cerrahi müdahale gerekli olacak'' dedi.