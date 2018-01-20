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Operasyon için Afrin'e köprü yapılıyor

Afrin operasyonunda askeri araçların rahat geçiş yapabilmesi için sınırın Suriye tarafındaki Karasu çayına beton köprü yapılıyor.

Operasyon için Afrine köprü yapılıyor

20 Ocak 2018 14:20
Operasyon için Afrin'e köprü yapılıyor - Tıkla İzle

Operasyon öncesi Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı devam ederken sınırın Afrin tarafında da alt yapı çalışmaları sürüyor.

Operasyon sırasında askeri araçların rahat geçişi için Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'ndeki sınırın karşı tarafında bulunan Afrin'e bağlı Qara Baba kasabasında, sınır duvarının yakınlarında bulunan Karasu Çayı'na köprü çalışması yapılıyor.

Köprü için gereken betonlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kamyonlarla sınırın diğer tarafına taşınıyor. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Yakup Söylemez

Etiketler: afrin operasyonu

 

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