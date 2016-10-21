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Operasyon komutanları Bartella Cephesi'nde

Musul operasyonu kapsamında, Bartella cephesinde yoğun çatışmalar yaşanırken, komutanlar bölgeyi ziyaret etti.


21 Ekim 2016 12:20

Musul’un DAEŞ’ten temizlenmesi amacıyla yoğun bir şekilde yürütülen Musul Operasyonu, beşinci gününe girdi. Peşmerge güçleri ve Irak Ordusu bölgedeki ilerleyişini sürdürürken, en yoğun çatışmalar Bartella Cephesi’nde yaşanıyor. Bartella kasabasında ise DAEŞ militanları ile Peşmerge güçleri ve Irak ordusu arasında sokak çatışmaları yaşanıyor. Ağır silahlar ve tanklar da bölgedeki Irak ordusuna zaman zaman destek veriyor. Çevre köylerde el yapımı patlayıcılar tuzaklandırılmış olabileceğinden, bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Köylerde çok sayıda hendek ve tünellerin kazıldığı, tünellerde de DAEŞ militanlarının olabileceği düşünüldüğünden bölgedeki ilerleyiş kontrollü bir şekilde devam ediyor.
200 kilometrelik alanda operasyonlar sürerken operasyonlardan sorumlu komutanlar da bölgede incelemelerde bulunuyor. Bölgedeki birliklerden bilgi alan komutanlar operasyonları koordine ediyor.
 

Etiketler: Bartella, Musul operasyonu


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