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Operasyonda 1 milyon sahte ABD doları ele geçirildi

Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda aranan 33 kişiden 25’i yakalandı. Baskında, piyasaya sürülmek üzere basılmış 1 milyon sahte Amerikan doları ile 10 bin Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonda 1 milyon sahte ABD doları ele geçirildi

17 Kasım 2017 17:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak" ve "parada sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı çıkarılmış, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ’da düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır sahte 1 milyon Amerikan doları ile sahte 10 bin Türk lirası sahte para, para baskısında kullanılan matbaa makineleri, baskıda kullanılan para kalıpları, 3 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 250 adet mermi, 14 adet pos cihazı, bir miktar uyuşturucu madde ile başka şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 8 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sadık Kahraman

Etiketler: ABD, sahte para

 

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