Operasyon esnasında bombalı araç yapımında kullanılacağı tespit edilen 2 araç da etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Göçer ve Kalkanlı köyleri bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güvenlik güçlerince elde edilen bir istihbaratın değerlendirilmesi neticesinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak, terörist faaliyetler için BTÖ mensuplarınca El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve bombalı araçların yapımında kullanılan malzemelerin yerinin tespiti ve tahrip edilmesi maksadıyla, 20 Ekim 2016 tarihinde Lice, Göçer ve Kalkanlı köyleri bölgesinde nokta operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda, bölgede faaliyet gösteren 1 BTÖ mensubu 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet şarjör ve 1 adet el bombasıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, BTÖ mensuplarını barındıran, yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 9 terör örgütü işbirlikçisi yakalanmış, BTÖ mensubu teröristler tarafından farklı bölgelerden yağmalanıp, Lice kırsalına getirilen ve bombalı araç yapımında kullanılacağı tespit edilen 2 araç ele geçirilerek etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon ile ilgili olarak adli işlemlere devam edildiği ifade edildi.