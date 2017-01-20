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Operasyondaki askerlerden öğrencilere karne hediyesi

Bitlis’te terör operasyonu yapan askerler, Başmaklı köyündeki öğrencilere karne hediyesi verdi.

Operasyondaki askerlerden öğrencilere karne hediyesi

20 Ocak 2017 15:27

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında askerin köy öğrencilerine karne hediyesi verdiği bildirildi. Açıklamada, “Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca il merkezine bağlı Başmaklı köyünde bulunan Başmaklı İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilere karnelerinin dağıtıldığı esnada çeşitli hediyeler verildi. Mont, ayakkabı, boyama kitabı, boyama kalemi, hikaye kitabı gibi hediyeleri asker ağabeylerinden alan öğrenciler, mutluluklarını gizleyemedi” denildi. 

Vahit Olcay
 

Etiketler: Bitlis, karne


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